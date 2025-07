Com mandato cassado, vereador Elan Alencar visita interior do AM em ano pré-eleitoral

Notícias de Política – O vereador Elan Alencar (DC), que teve seu mandato cassado por decisão da Justiça Eleitoral em Manaus, publicou em suas redes sociais um vídeo durante visitas ao interior do Amazonas. A viagem entre os mnicípios de Envira e Eirunepé ocorre em pleno recesso da Câmara Municipal e levanta especulações políticas por ocorrer em ano pré-eleitoral, quando articulações regionais costumam se intensificar, especialmente visando às eleições estaduais de 2026.

“Voando de Envira para Eirunepé! Gratidão amigos do município de Envira pela recepção! Deus no comando”, escreveu Elan na legenda do vídeo em que aparece sobrevoando o município.

A movimentação política de Elan acontece semanas após o juiz eleitoral Rafael Rodrigo da Silva Raposo, da 37ª Zona Eleitoral, cassar seu mandato e anular todos os votos recebidos pelo partido Democracia Cristã (DC) nas eleições municipais de 2024. A decisão foi baseada em uma ação do Ministério Público Eleitoral (MPE) e do PSB, que apontaram fraude à cota de gênero na formação da chapa proporcional do partido.

“Agradecer a Deus por todas as bênçãos, né? O trabalho não para, gente desafio gigantesco, né? Esse papai do céu tem abençoado poderosamente. Um abraço aí a todos vocês. Estamos sobrevoando aqui, indo de Envira para Irunepé”, afirma em vídeo.

Fraude à cota de gênero

De acordo com a decisão, o DC teria fraudado o cumprimento da cota mínima de 30% de candidaturas femininas, exigida pela Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997). Uma das candidatas, Joana Cristina França da Costa, teve sua candidatura indeferida por estar irregular com a Justiça Eleitoral. O partido, então, teria substituído sua candidatura por um homem registrado como se fosse mulher, prática que comprometeria toda a composição da chapa.

A denúncia também apontou que outras seis candidatas tiveram campanhas inexpressivas ou inexistentes, com contas zeradas e sem movimentações financeiras, o que configuraria “candidaturas fictícias”.

O juiz considerou que a candidatura de Joana era “manifestamente inviável desde o início” e que sua inscrição teve o objetivo exclusivo de burlar a cota legal. Com isso, além de cassar o mandato de Elan, declarou a inelegibilidade da candidata e anulou todos os votos da legenda.

Outros partidos foram investigados

Além do Democracia Cristã, outras duas siglas — a Federação Fé Brasil (formada por PT e PV) e o partido Agir — também foram alvo de ações semelhantes, apresentadas por adversários políticos. Contudo, nesses casos, o juiz entendeu que não houve fraude comprovada e julgou improcedentes os pedidos.

No caso da Federação Fé Brasil, a Justiça reconheceu que, apesar de indícios de campanhas modestas, houve engajamento real por parte das candidatas. Situação semelhante foi observada em relação ao Agir, onde o magistrado verificou uso de material gráfico, recursos partidários e presença nas redes sociais por parte das postulantes.

Elan pode recorrer

Elan Alencar ainda pode recorrer da decisão ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), o que manteria sua permanência no cargo até julgamento final do caso. No entanto, a visita ao interior do estado neste momento é vista nos bastidores como tentativa de manter articulações políticas ativas, especialmente junto a lideranças do interior do Amazonas.

Outro lado

A reportagem procurou o vereador para saber mais detalhes a respeito das visitas no interior do Amazonas e quais agendas o parlamentar cumpre na região. De acordo com a comunicação do parlamentar, o vereador viaja pela região levando o campeonato de motocross. A assessoria também informou que Elan Alencar já recorre na decisão que cassou o seu mandato.