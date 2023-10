Com o pai presidente de novo, Lulinha prepara retorno aos negócios

O empresário Fábio Luis Lula da Silva, conhecido como Lulinha, filho do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, está se preparando para voltar ao mundo dos negócios. Após o arquivamento dos inquéritos na Operação Lava Jato e perto do fim do primeiro ano de mandato de seu pai, Lulinha resgatou uma de suas empresas, a G4 Entretenimento Digital, para iniciar sua nova empreitada.

A G4 Entretenimento Digital tem uma história de prestação de serviços à Oi e de recebimento de pagamentos do Instituto Lula. O novo endereço da sede da empresa é notável por ter sido bloqueado pela Justiça por ter pertencido a um traficante internacional de drogas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lulinha é sócio na G4 junto com Fernando Bittar, filho do ex-prefeito de Campinas Jacó Bittar (PT), falecido em maio de 2022. Fernando Bittar era ex-proprietário do Sítio Santa Bárbara em Atibaia, frequentado por Luiz Inácio Lula da Silva. Outro irmão de Fernando, Kalil Bittar, inicialmente era parte da sociedade na G4, mas transferiu suas cotas para Lulinha e Fernando.

Embora o modelo de negócio da G4 Entretenimento Digital ainda não esteja totalmente definido, fontes próximas a Lulinha afirmam que ele mantém interesse na área de jogos eletrônicos, uma parte da programação da PlayTV. A PlayTV, anteriormente pertencente ao Grupo Bandeirantes, tinha um contrato com a Gamecorp, uma empresa da qual Lulinha era sócio, para exibição de videoclipes e programas sobre jogos eletrônicos. A participação de Lulinha na Gamecorp foi posteriormente vendida e repassada a outro empresário.

Lulinha tem buscado um CEO e funcionários para sua nova empreitada. Ele mantém contatos com amigos que trabalham na área técnica de operação de TV, incluindo Wanderley Abreu Jr, dono do Grupo Storm, uma empresa que oferece serviços de TI para a plataforma GloboPlay da Rede Globo.