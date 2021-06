Com sinais de superfaturamento, Câmara Municipal de Manaus vai gastar valor alto em café e açúcar

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

A Câmara Municipal de Manaus (CMM) poderá gastar o valor de R$ 83.400 mil, na compra de café e açúcar para ser servido na Casa Legislativa, conforme homologação do registro de preços para a compra de itens publicada no diário oficial da Casa dessa quarta-feira (23), assinada pelo presidente da CMM, vereador Davi Reis (Avante).

Segundo a publicação será gasto R$ 24.500,00 com 140 fardos de açúcar da marca Itamarati, com 30 quilos cada (4.200 pacotes), no valor unitário por quilo a R$ 5,83 e mais 380 fardos de café da marca Kimimo que custa R$ 7,75 a unidade, com 20 unidades de 250 gramas cada (7.600 pacotes), somando um total de R$ 58.900.

Porém, em uma comparação básica de preço nas redes atacadistas de Manaus é possível encontrar os mesmo produtos sendo vendidos em valores mais em conta. Por exemplo, o mesmo fardo de açúcar está sendo vendido por R$ 100,50 enquanto que a CMM vai pagar R$ 175,00. Já o fardo do café com 20 unidades de 250m gramas que a Casa Legislativa vai comprar por R$ 155,00 está sendo vendido por R$ 79,80.

No site de busca preço da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-AM) o preço do quilo do açúcar varia de R$ 3,89 a R$ 5,69. Ou seja, se fosse comprado no valor mais barato a diferença de preço por quilo é de R$ 1,94 e a CMM economizaria o valor de R$ 8.148.

Já o café foi encontrado na busca pelo valor de R$ 5,50, mais barato R$ 2,25 que o adquirido pela CMM, o que seria uma economia de R$ 17.100. Se a CMM comprasse de acordo com os valores da busca de preços a economia seria de

Vale lembrar que desde o início da pandemia, em março do ano passado, as atividades presenciais na CMM estão restritas, o que diminui a presença de visitantes e servidores no Legislativo. Apesar da liberação às pessoas para frequentar o prédio, ainda há regras para evitar aglomerações. Parte dos servidores trabalham presencialmente e outra parte, home office.

O valor será pago a empresa A S Oliveira & CIA LTDA, localizada na Av. Desembargador João Machado Nº 280, bairro Alvorada, que tem como atividade principal o comércio varejista de artigos de papelaria e possui mais 40 atividades secundárias, conforme informações da Receita Federal.

David Reis, alega que o pregão seguiu os trâmites da lei e justifica o alto preço à exigência dos processos administrativos.

Veja documentos:



*Com informações do AM1