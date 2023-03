Com Tribuna Popular e mais de 30 serviços gratuitos, Câmara Cidadã alcança 8,3 mil pessoas na zona leste

Redação AM POST

Em formato inédito, idealizado pelo vereador Caio André (PSC), presidente da Câmara Municipal de Manaus, a Câmara Cidadã atendeu mais de 8 mil pessoas em dois dias de ação no estacionamento do Estádio Municipal Carlos Zamith, bairro Coroado, zona leste da capital.

Foram ofertados mais de 30 serviços gratuitos em 16 horas de atividades nesta quinta e sexta-feira, com a parceria de órgãos da Prefeitura de Manaus, Governo do Estado, além de empresas da iniciativa privada.

Para o presidente da CMM, vereador Caio André (PSC), a quantidade de público nos dias do evento é a prova do sucesso da ação, aproximando o parlamento municipal da comunidade da zona leste, e principalmente, ouvindo quem enxerga de perto a realidade e as demandas dos bairros.

“Esse número representa todo o empenho da Câmara Municipal de Manaus nesse projeto que foi pensado para a população. Foi um trabalho intenso para levar o atendimento que as pessoas merecem, atendendo diversas demandas de moradores que ainda têm dificuldades, então o saldo é muito positivo e nosso desejo é ampliar para outras zonas da cidade”, afirmou Caio André.

Com os trabalhos finalizados às 16h desta sexta-feira (31), a quantidade de atendimentos registrada foi de 5.294 pessoas. Somando ao número contabilizado no primeiro dia, nesta quinta-feira (30), quando 3.097 pessoas passaram pelo local, o público da primeira edição alcançou 8.331 pessoas.

Outra novidade deste segundo dia foi a realização de uma Tribuna Popular. A ação contou com a participação de 13 vereadores e lideranças comunitárias da zona leste, que expuseram reivindicações em áreas como saúde, educação e segurança. Os apontamentos foram acolhidos pelos parlamentares e servirão para guiar novas matérias legislativas.

Fotos: Diego Caja e Emerson França – Dicom/CMM

Câmara Cidadã

Retomado nesta 18ª Legislatura, pelo vereador Caio André, a Câmara Cidadã contou com uma estrutura de 750 metros quadrados, dividida por estandes. O menu de serviços ofereceu emissão de 1ª e 2ª via de RG, cadastro para empregos, emissão de carteira digital de trabalho, inscrições em cursos profissionalizantes, atendimento psicológico, fisioterapia, castração de animais, entre outros.

Aproximando o Legislativo Municipal da comunidade, os vereadores da Casa puderam atender o público em gabinetes rotativos. Ao final dos trabalhos, mais de 800 pessoas foram recebidas nos dois dias da Câmara Cidadã.

Parceiros

Para a ação, a CMM firmou parcerias com órgãos públicos e empresas privadas. Entre os parceiros, além da Prefeitura de Manaus e do Governo do Estado, estão o Serviço Social do Comércio (Sesc), Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (Semasc) e Sine Manaus.

Além destes, também estiveram presentes o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama), UniNorte e Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM).