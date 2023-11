Comentarista da GloboNews acusa Bolsonaro de racismo por ter bebido copo de leite em live de 2020; assista

O comentarista de política internacional Marcelo Lins causou polêmica ao associar o ex-presidente Jair Bolsonaro a supremacistas brancos pelo simples ato de beber um copo de leite puro durante uma live realizada em 2020. Segundo Lins, beber leite estaria relacionado a um simbolismo utilizado por supremacistas brancos, que alegavam que pessoas brancas digeriam melhor o leite do que pessoas negras.

“O então presidente Bolsonaro, em mais de uma live, se não estou enganado, apareceu bebendo um copo de leite”, disse o comentarista da GloboNews.“Beber copo de leite também se insere nesse campo do simbolismo dos

supremacistas, porque havia uma tese, obviamente estapafúrdia, de que pessoas brancas digeriam melhor o leite do que pessoas negras”, completou.

A tese é estapafúrdia, mas Bolsonaro tomar um copo de leite 🥛 é racismo. Todos têm o direito de ser estúpidos, mas alguns abusam do privilégio. pic.twitter.com/UU7vUOm7dN — Tininha Souza 🌼🇧🇷🇵🇹 (@tininhasouzarj) November 7, 2023

Lins ironizou o fato de Bolsonaro ter bebido leite durante a live, afirmando que era “muito fácil ver pessoas adultas bebendo copo de leite no meio de uma live que vai falar sobre política”. “Ele fez isso mais de uma vez, bebendo o copo de leite com alguns colaboradores”, disse.

Porém, é importante ressaltar que a informação não condiz com a verdade. Bolsonaro tomou leite em apenas uma live, realizada no dia 28 de maio de 2020, em que exaltou a produção de leite no Brasil.

Na live em questão, Bolsonaro utilizou o espaço para cumprir o “Desafio do Leite” proposto pela Associação Brasileira de Produtores de Leite (Abraleite). O ex-presidente destacou a importância do produto para o agronegócio nacional e afirmou que o Brasil é o maior produtor de leite do mundo. A ação foi uma demonstração de apoio e valorização aos produtores de leite.

Bolsonaro aproveitou a live para ressaltar a importância do leite e dos produtores para o desenvolvimento do país. Além disso, ele reconheceu o Brasil como o maior produtor mundial de leite, valorizando o setor e incentivando iniciativas que fortaleçam o agronegócio brasileiro.

