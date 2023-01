Comissão de sindicância vai investigar sumiço do livro de posse dos presidentes da CMM

Redação AM POST*

O desaparecimento do livro de posse dos presidentes e das respectivas mesas diretoras da Câmara Municipal de Manaus (CMM), arquivo histórico da Casa Legislativa, será investigado por meio de uma sindicância interna. A determinação da abertura de uma investigação sobre o caso é do atual presidente da CMM, vereador Caio André.

O sumiço do documento histórico foi notado durante os preparativos da posse do novo presidente e da mesa diretora, realizada no último dia 1º de janeiro. Para dar posse ao novo gestor da CMM, foi necessária a abertura de um novo livro.

O atual presidente da Casa Legislativa, vereador Caio André, determinou a abertura de uma sindicância para apurar o desaparecimento do livro. Na manhã de quarta-feira (04/01), o presidente reuniu com a Diretoria Legislativa e o Cerimonial da CMM para iniciar a imediata apuração em relação ao ocorrido.

O gestor da CMM ressaltou, ainda, o compromisso da nova diretoria da Câmara Municipal de Manaus com a transparência, resgate histórico e respeito com a Casa do Povo.

A Diretoria Geral da CMM deve indicar, ainda nesta quinta-feira (05/01), uma comissão de sindicância para realizar as apurações mais aprofundadas sobre o caso.

Nomes da política amazonense que passaram pelo cargo de presidente da Câmara assinaram o livro que desapareceu, como Luiz Alberto Carijó, Isaac Tayah, Bosco Saraiva e Wilker Barreto.