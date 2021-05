Comitê de Combate à Corrupção aponta série de problemas deixados pelo ex-prefeito Arthur Neto em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Comitê Amazonas de Combate à Corrupção, após análise do relatório de transição da Prefeitura de Manaus, identificou uma série de problemas deixados pela gestão do prefeito Arthur Neto (PSDB) para a de David Almeida (Avante).

O grupo enviou ofício ao Ministério Público do Amazonas (MPE-AM) com as denúncias e pontuou algumas observações as quais pede providências. O comitê concluiu que o endividamento do município na gestão do tucano no período de oito anos (2013/2020) para investimento teve um crescimento de R$ 378,4 milhões em 2012, para R$ 3,2 bilhões, em 2020, além disso os gastos com publicidade da gestão de Arthur foram “excessivos”. Em 2012, de acordo com o ofício, esses gastos eram de 1,38% (2,8 bilhões) da receita líquida do município, e subiram para 3,33% em 2020 (5,3 bilhões).

Outro apontamento do Relatório feito pelo Comitê é quanto à situação crítica na área da saúde – agravada durante a pandemia da covid-19 – com falta de atenção às necessidades básicas da população de Manaus, com Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF), sem equipes completas, falta de medicamentos básicos, de materiais de consumo e de equipamentos de proteção (EPIs), além de contratações sem licitação.

Déficit previdenciário é outra preocupação do comitê e solicita que o prefeito de Manaus faça uma “reforma urgente” do sistema previdenciário, “visando sanear o equilíbrio econômico da finança previdenciária”.

A Comissão de transição que desenvolveu o relatório era composta por oito membros da equipe do ex-prefeito Arthur Neto e treze membros da equipe do prefeito David Almeida. o relatório de transição possui 323 páginas. O atual prefeito ainda deve encaminhar uma versão ao Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM).