Comitê denuncia quatro deputados da Aleam por colocarem fotos em cestas básicas

Redação AM POST

O Comitê de Combate à Corrupção ao Ministério Público do Amazonas (MP-AM), denunciou os deputados estaduais Sinésio Campos (PT), Adjuto Afonso (PDT), Saullo Vianna (PTB) e Cabo Maciel (PL) por estamparem suas fotos e nomes em cestas básicas compradas com dinheiro público e que foram entregues a famílias em situação de pobreza e vulnerabilidade social de várias comunidades no estado.

O valor utilizado para adquirir os ranchos foi de R$ 2.882.624, o qual foi repassado por meio das emendas parlamentares a Associação dos Deputados e Ex-deputados Estaduais do Amazonas (ADEAM), conforme os extratos publicados no dia 3 de maio no Diário Oficial do Estado do Amazonas (DOE).

Segundo a denúncia os deputados utilizaram dinheiro público para se promoverem. Além disso, os deputados usaram a imagem da ADEAM para a compra dos ranchos sem o processo licitatório, o que deve acontecer por meio da Lei de Licitação.

As pessoas beneficiadas foram fotografadas e usadas nas redes sociais dos parlamentares.

Os deputados ainda não se pronunciaram sobre a denúncia. O AM POST deixa aberto o espaço para esclarecimentos dos parlamentares.

Veja fotos usadas nas redes sociais: