Comunidades rurais de Autazes receberão obras de infraestrutura, defende dep. Fausto Jr

Redação AM POST

A falta de manutenção nos ramais agrícolas das comunidades Nova Jerusalém e Caruru, no município de Autazes, no interior do Amazonas, foi o tema de uma reunião entre moradores e o deputado Fausto Jr, ocorrida no fim de semana.

O deputado foi convidado pelos agricultores a conhecer as comunidades e ver as dificuldades para o escoamento da produção rural.

Por causa dos buracos e do barro na estrada, os veículos que transportam frutas e hortaliças não conseguem sair das comunidades. Toda a produção é jogada no lixo ou doada para famílias carentes.

Fausto conversou com famílias de agricultores, que revelaram a tristeza em ver frutas jogadas no lixo ou deixadas para apodrecer aos pés das árvores, porque não são vendidas.

“Aqui em Autazes é produzida a comida que colocamos na mesa. Porém o escoamento da produção rural é comprometida pelas condições da estrada”, comprovou o deputado.

Para resolver o problema, Fausto disse que encaminhará ao governo do Estado a indicação para incluir as comunidades no pacote de obras que será lançado nos próximos meses.

O objetivo é garantir que os ramais do Cururu e Nova Jerusalém sejam incluídos nas obras de infraestrutura programadas para o município de Autazes.

“Vou solicitar pessoalmente ao governador para que o pedido dos agricultores seja atendido e as comunidades sejam beneficiadas”, afirmou o deputado.