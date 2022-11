Comunistas iniciam disputa interna para conseguir comando do Ministério da Cultura no governo Lula

Redação AM POST

Foi instaurada uma disputa interna dentro do PCdoB pelo comando do Ministério da Cultura no futuro governo Lula. A informação é do colunista Igor Gadelha, do site Metrópoles.

De acordo com informações do site, ao menos três mulheres do partido querem ser ministra da pasta: Jandira Feghali, Manoela D’Ávila e Luciana Santos.

Médica, Jandira é deputada federal e teve atuação de destaque para derrubar o veto de Jair Bolsonaro à Lei Aldir Blanc. Presidente do PCdoB, Luciana, por sua vez, é a atual vice-governadora de Pernambuco, cargo que deixará em janeiro. Já Manoela D’Ávila é jornalista e foi a candidata a vice-presidente na chapa de Fernando Haddad (PT) na eleição de 2018.

Filiado ao PSB, o deputado Marcelo Freixo (RJ) corre por fora. Ele foi o candidato apoiado por Lula ao governo do Rio.

Além do Ministério da Cultura, Freixo tem interesse em ser ministro das Cidades, pasta com forte capilaridade política.