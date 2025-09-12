A notícia que atravessa o Brasil!

Política

Condenação de Bolsonaro intensifica pressão por anistia no Congresso  

O líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante, defende que o texto seja pautado na próxima semana.

Por Fernanda Pereira

12/09/2025 às 08:34

anistia Bolsonaro julgamento STF

Foto: Divulgação/Agência Brasil

Notícias do Brasil – Após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF), cresce a pressão no Congresso Nacional para acelerar a tramitação de um projeto de anistia aos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro.

O líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), defende que o texto seja pautado já na próxima semana. Ele articula com os presidentes de partidos do Centrão para tentar ampliar o apoio à proposta.

Leia mais: STM vai decidir perda de patente de Bolsonaro e militares condenados

A movimentação ocorre em meio ao impacto político da sentença de Bolsonaro, que recebeu pena superior a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. A discussão sobre anistia divide o Parlamento e deve acirrar o clima nas próximas sessões legislativas.

