Condenação de Bolsonaro intensifica pressão por anistia no Congresso  

Notícias do Brasil – Após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF), cresce a pressão no Congresso Nacional para acelerar a tramitação de um projeto de anistia aos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro.

O líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), defende que o texto seja pautado já na próxima semana. Ele articula com os presidentes de partidos do Centrão para tentar ampliar o apoio à proposta.

A movimentação ocorre em meio ao impacto político da sentença de Bolsonaro, que recebeu pena superior a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. A discussão sobre anistia divide o Parlamento e deve acirrar o clima nas próximas sessões legislativas.