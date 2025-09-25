A notícia que atravessa o Brasil!

Confusão interrompe CPMI após relator chamar “Careca do INSS” de autor de “maior roubo da história do Brasil”

A declaração gerou reação imediata do advogado de defesa, Cleber Lopes.

Por Bruno Pacheco

25/09/2025 às 11:11 - Atualizado em 25/09/2025 às 11:13

Notícias de Política – A sessão da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga descontos em aposentadorias foi interrompida nesta quinta-feira, 25, após uma confusão acalorada envolvendo parlamentares e o advogado do empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, que prestava depoimento.

O relator da comissão, deputado Alberto Gaspar (União-AL), afirmou que o empresário seria o “autor do maior roubo aos aposentados e pensionistas do Brasil”. A declaração gerou reação imediata do advogado de defesa, Cleber Lopes, que se exaltou e pediu a palavra, negada pela presidência da sessão.

“Não posso admitir que ele fale assim com meu cliente”, disse o advogado, em tom de protesto.

A fala provocou ainda mais tensão quando o deputado Zé Trovão (PL-SC) reagiu: “Você não admite nada aqui, não”. O parlamentar levantou da cadeira, foi em direção ao advogado e apontou o dedo para exigir respeito. “Vossa Excelência me respeite. O senhor está faltando com respeito ao Parlamento”, afirmou.

Leia mais: Empresário apontado como intermediário do &#8216;Careca do INSS&#8217; diz que eles não eram sócios

Sessão suspensa

Diante do tumulto, o presidente da sessão, deputado Duarte Jr. (PSB-MA), solicitou apoio da Polícia Legislativa para conter os ânimos e suspendeu os trabalhos temporariamente. A sessão chegou a ser interrompida por cerca de cinco minutos e retornou para continuação do depoimento.

Confira:

