Conib repudia declarações de José Genoíno sobre possível boicote a empresas de judeus

A Confederação Israelita do Brasil (Conib) emitiu uma nota de repúdio contra as declarações do ex-deputado e ex-presidente nacional do PT, José Genoíno, que sugeriu a possibilidade de boicote a “empresas de judeus”. Classificando as palavras como antissemitas, a Conib ressaltou que o antissemitismo é considerado crime no Brasil, fazendo uma conexão histórica ao regime nazista e destacando que o boicote aos judeus foi uma das primeiras medidas adotadas na Alemanha, levando ao Holocausto.

Além do repúdio, a Conib fez um apelo às lideranças políticas brasileiras, solicitando moderação e equilíbrio em relação ao conflito no Oriente Médio. A entidade alertou que declarações extremadas, não alinhadas à tradição da política externa brasileira, podem importar as tensões daquela região para o país.

A Federação Israelita do Estado de São Paulo (FISESP) também se pronunciou, repudiando veementemente o antissemitismo e esperando retratação por parte daqueles que defendem valores de paz e democracia. Destacando as relações comerciais entre Brasil e Israel, a FISESP enfatizou que mais de 450 empresas mantêm contratos de longo prazo, contribuindo ativamente para o setor de tecnologia e inovação.

A Câmara Brasil Israel de Comércio e Indústria se uniu ao coro de reprovação, repudiando as declarações de Genoíno como antissemitas e comparando-as ao início da perseguição do regime nazista aos judeus. A entidade destacou os benefícios mútuos das relações comerciais entre os dois países, salientando que sugerir o fim dessas relações é defender o retrocesso tecnológico e comercial do Brasil.

Durante uma live no sábado (20), José Genoíno criticou um abaixo-assinado de empresários contra o apoio do Brasil à investigação de Israel por genocídio e sugeriu o boicote a empresas comandadas por judeus. Ele também propôs que o Brasil cortasse relações comerciais na área da segurança e militar com o estado de Israel. As declarações do ex-presidente do PT geraram forte reação das entidades judaicas, que clamam por respeito, diálogo e rejeição a manifestações discriminatórias.