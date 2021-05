Conselhos tutelares receberão lanchas para atender comunidades ribeirinhas no AM, promete deputado Pablo

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Os conselhos tutelares que atuam no interior do Amazonas receberão, em breve, o apoio de lanchas para auxiliar crianças e famílias em situação de risco. A garantia foi dada pelo deputado federal do Amazonas, Delegado Pablo, que disse que destinará emendas parlamentares para a compra das embarcações.

A ideia é auxiliar os conselhos tutelares que atuam no interior do Amazonas, principalmente nas comunidades ribeirinhas. Estas localidades têm dificuldade em receber suporte porque ficam distantes dos centros urbanos. O acesso é possível apenas por meio fluvial.

A destinação de emendas parlamentares foi mencionada durante a entrega de carros para conselhos tutelares da capital e interior do Estado, feita pela ministra da Mulher, das Famílias e Direitos Humanos, Damares Silva, que esteve em Manaus.

Delegado Pablo disse que conhece as dificuldades enfrentadas pelos conselhos tutelares, principalmente os que atuam no interior do Estado. Os problemas vão desde a falta de local apropriado para atender famílias, passando por atraso de salários, veículos sucateados e falta de combustível, entre outros problemas.

“Os conselhos tutelares têm papel importantíssimo no apoio às crianças e famílias em risco social. Porém, grande parte dos conselheiros não é valorizada”, destaca o deputado. “Temos que dar condições de trabalho aos conselheiros, por isso vou destinar emendas parlamentares para compra de lanchas que serão usadas no interior”, garantiu Pablo.

