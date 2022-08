Construção de duas quadras em escolas custará R$ 1,7 milhão aos cofres públicos de Atalaia do Norte

Redação AM POST

A construção de duas quadras nas escolas E. E. Pio Veiga e E. E. Tereza Lemos no município de Atalaia do Norte, interior do Amazonas vão gerar despesas na casa dos R$ 1,7 milhão, sendo o extrato do contrato publicado no Diário Oficial dos Municípios (DOM) desta quarta-feira (24).

O prefeito de Atalaia do Norte, Denis Paiva (União Brasil), homologou licitação que teve como proposta vencedora aquela apresentada pela empresa HSX Engenhara e Construções LTDA, inscrita sob o CNPJ de nº 35.788.287/0001-86, no valor global de R$ 1.735.765,20 (um milhão e Setecentos e trinta e cinco e setecentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos).

No aviso de homologação publicado não consta quando a obra irá iniciar e nem o prazo de entrega.