Construção de rampa de acesso custará mais de R$ 1 milhão aos cofres públicos de Nova Olinda do Norte

A Prefeitura de Nova Olinda do Norte (distante 134 quilômetros de Manaus), contratou por valor milionário uma empresa para realizar a construção de uma rampa de acesso para carga e descarga de material pesado na sede do município. A informação foi publicada no Diário Oficial dos Municípios (DOM) desta sexta-feira (29).

De acordo com o documento o valor global da contração é de R$ 1.054.325,20 (um milhão, cinquenta e quatro mil, trezentos e vinte e cinco reais e vinte centavos), que será pago a empresa Montierry Engenharia e Construção EIRELI, inscrita no CNPJ de nº 21.415.557/0001-63, localizada em Rio Preto da Eva, interior do Amazonas.

O prefeito Adenilson Reis (MDB), não especificou quando a obra vai ser iniciada e nem onde será construída a rampa.