Construções de escolas vai custar mais de R$ 5 milhões aos cofres públicos de Manicoré

Redação AM POST

A construção de escolas no município de Manicoré, interior do Amazonas, vai custar mais de R$ 5 milhões aos cofres públicos da cidade, conforme o extrato de contrato Nº 453/2022 publicado no Diário Oficial dos Municípios (DOM), nesta sexta-feira (7).

Continua depois da Publicidade

O prefeito do município, Lúcio Flávio, publicou o extrato da licitação que acolheu como vencedora a proposta apresentada pela empresa Plastiflex Empreendimentos da Amazônia – LTDA, inscrita sob o CNPJ de nº 01.426.987/0001-73, que irá receber o valor de dois lotes na zona rural do município, no valor de R$ 2.125.000,00 (Dois Milhões, Cento e Vinte e Cinco Mil Reais) e R$ 3.295.000,00 (Três Milhões, Duzentos e Noventa e Cinco Mil reais).

O extrato não especifica onde as escolas serão construídas e nem o tempo de início e entrega das obras.