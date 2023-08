Construtoras investigadas na Lava Jato pedem ao governo Lula crédito de US$ 100 milhões para obras em Angola

Em território angolano, o Presidente Lula assegurou, entre outras ações, que irá reiniciar os empréstimos brasileiros no país africano. A interrupção das transações ocorreu devido a revelações de esquemas de corrupção desvendados pela operação Lava Jato.

Dezoito companhias, incluindo algumas das principais empresas de construção do país investigadas na operação, aproveitaram a presença do presidente em Luanda para solicitar a reabertura dos empréstimos em Angola, conforme noticiado pelo jornal O Estado de São Paulo.

O jornal estima que o montante de crédito a ser retomado pode chegar a 100 milhões de dólares americanos. Segundo o veículo, um grupo de executivos que contou com os CEOs da Novonor (antiga Odebrecht), Hector Nunez, da Andrade Gutierrez, Carlos Souza, e da Queiroz Galvão, Gustavo Guerra, conseguiu agendar uma reunião com o ministro da Economia, Fernando Haddad, no hotel Intercontinental, o mais moderno e luxuoso de Luanda, a capital do país.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Temos orgulho de ter contribuído, no passado, com o financiamento de projetos de rodovias, saneamento, abastecimento de água e geração e distribuição de energia elétrica”, disse Lula na Assembleia Nacional.

Redação AM POST