Consultor do Governo Amazonino é alvo de busca e apreensão em operação do FBI nos EUA

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Investigadores federais realizaram nesta quarta-feira (28) uma operação de busca e apreensão na residência de Rudolph Giuliani , ex-prefeito de Nova York e advogado pessoal do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump. Ele também já prestou consultoria para a segurança pública do Amazonas, durante a gestão do ex-governador do Estado Amazonino Mendes, em 2018.

Continua depois da Publicidade

Giuliani é investigado há alguns anos por conta de negócios firmados na Ucrânia , que envolvem o governo e oligarcas do país do leste europeu. No apartamento do advogado, aparelhos telefônicos foram apreendidos.

Segundo informações do jornal Los Angeles Times, o ex-prefeito não se pronunciou a respeito do fato, mas antes, já havia chamado a investigação de “pura perseguição política”.

A motivação da abertura do primeiro processo de impeachment aberto contra Trump, ainda em 2020, no qual o republicano foi absolvido, está de forma indireta ligada ao caso de Giuliani.

Continua depois da Publicidade

O advogado é investigado por supostamente ter atuado como um lobista no governo estadunidense sem informar as autoridades responsáveis.

Em troca dessa atuação, políticos e empresários da Ucrânia teriam se comprometido a investigar Joe Biden e o filho para buscar informações que seriam comprometedoras para a campanha dos democratas, que no fim, acabou vencendo Trump nas eleições presidenciais em novembro do ano passado.

Continua depois da Publicidade

Os investigadores apreenderam os aparelhos eletrônicos e revistaram o apartamento de Giuliani na Madison Avenue e no escritório na Park Avenue. A operação foi confirmada à agência Reuters por Bob Costello, advogado do ex-prefeito republicano.

As investigações ocorrem há quase 1 ano e meio e apontam que Giuliani teria feito lobby dentro do governo dos Estados Unidos e atuado, principalmente, para convencer a Casa Branca a trocar a então embaixadora do País na Ucrânia, Marie L. Yovanovitch. Costello diz que Giuliani negou envolvimento em qualquer lobby impróprio e disse que os eletrônicos apreendidos continham material coberto pelo privilégio advogado-cliente.

Continua depois da Publicidade

Governo Amazonino

No Amazonas, a consultoria de Giuliani custou o montante de R$ 5.648.987,50 para prestação de “serviços de assessoria e consultoria para repressão à criminalidade”, e foi alvo de inquérito do Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM) para apurar irregularidades na dispensa de licitação na contratação da empresa Giuliani Security & Safety.

A consultoria resultou em um levantamento sobre a violência no Estado. A empresa também passou a acompanhar presencialmente o trabalho da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) e apresentou sugestões de apoio para a integração do sistema de segurança e ações concretas para redução de violência.

O contrato, contudo, se tornou alvo de investigação pelo Ministério Público do Amazonas (MP-AM) por suspeita de irregularidades na dispensa da licitação. O órgão ministerial determinou a abertura de um inquérito por conta da dispensa de licitação no documento.

Em 2020, em declaração durante a inauguração da nova sede do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), o atual governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), disse que os dados obtidos nos relatórios elaborados pela empresa não foram utilizados. O gestor considerou que os resultados da consultoria Giuliani foram sem novidades. “Muitas das coisas já eram de conhecimento do nosso pessoal”, disse Lima, à época.