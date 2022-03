Contraditório, Amon Mandel deve se aliar a Eduardo Braga e disputar eleição pelo MDB

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

O vereador Amon Mandel (sem partido), que é pré-candidato a deputado federal, deve disputar as eleições deste ano pelo MDB, partido comandado pelo senador Eduardo Braga no Amazonas.

De acordo com informações de bastidores, os dois tiveram uma reunião onde Braga deu todas as garantias de que o jovem político poderá continuar atuando com independência e liberdade para criticar qualquer gestor.

Amon Mandel se elegeu a vereador pelo Podemos, flertou com o União Brasil mas não se filiou e agora segue para o MDB de Braga, que tem nome envolvido em vários escândalos de corrupção e representa tudo que o jovem político luta para combater na Câmara Municipal de Manaus (CMM) nos últimos meses.

*Com informações do Blog do Hiel Levy