Contrato de R$ 5 bilhões no governo de David Almeida foi ilegal, determina juiz em sentença definitiva

Em 1º de outubro deste ano, o juiz Ronnie Frank Torres Stone, da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, tornou definitiva a sentença que considerou ilegal e impediu o pagamento de R$ 5 bilhões a empresa Ezo Soluções Interativas Ltda. na gestão-tampão de David Almeida (Avante), atualmente candidato a prefeito de Manaus.

O magistrado manteve na íntegra a decisão liminar que suspendeu o contrato, em 2018. A Ação teve seu trânsito em julgado, o que indica o fim da possibilidade de qualquer recurso.

O Diário Oficial do Estado publicou o contrato bilionário no dia 4 de outubro de 2017, último dia de David Almeida como governador interino, cargo que assumiu com a cassação do ex-governador José Melo, ocorrida devido crime eleitoral acusado de usar o aparelho policial militar do Estado em benefício de sua campanha.

O documento, que passou pelo gabinete do governador interino, foi assinado pelo então titular da Superintendência Estadual de Habitação do Amazonas – Suhab, Nilson Soares Cardoso, que foi nomeado por David Almeida.

Segundo o Ministério Público do Amazonas (MP-AM), as investigações chegaram à conclusão de que David, Nilson e outros alvos da operação agiram para a contratação ilícita da empresa Ezo e que um quarto nome, não revelado, também estava implicado na investigação.

