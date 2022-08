Convenção confirma candidatura de Delegado Pablo à reeleição de deputado federal

Redação AM POST

O deputado federal Delegado Pablo teve sua candidatura à reeleição confirmada ontem (04/08) à noite, na convenção do partido União Brasil (UB), realizada no Espaço Via Torres, no bairro Parque Dez, zona centro sul de Manaus.

Pablo é um dos candidatos favoritos em sua coligação para disputar o cargo de deputado federal. Em seu discurso na convenção, o parlamentar falou para mais de 30 mil pessoas presentes no evento.

Pablo foi aplaudido ao falar de seus projetos na Câmara Federal, onde atua como vice-líder do presidente Bolsonaro. No plenário, a atuação de Pablo se destaca na votação de projetos de interesse do governo Federal e do povo brasileiro.

Pablo é delegado licenciado da Polícia Federal e usou a experiência no combate ao crime organizado para criar projetos na área de Segurança Pública.

O deputado é também presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Amazônia, um dos grupos mais importantes do Congresso Nacional e que reúne centenas de deputados federais e senadores.

Na convenção, Pablo disse que é uma honra representar o povo do Amazonas na Câmara dos Deputados. “Sei da importância de representar nosso povo contra os ataques de outros Estados. Prova disso é que sou um dos parlamentares que mais apresentou projetos em defesa do Amazonas”, afirmou o deputado.

Sob aplausos, Pablo reafirmou o compromisso em lutar pelo povo amazonense. “Podem contar comigo nessa luta.Estamos unidos em defesa do Amazonas”, destacou.