Coren-AM apresenta proposta de lei do Descanso Digno para Enfermagem Amazonense

Redação AM POST

O Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas (Coren-AM) apresentou o projeto de lei do Descanso Digno para a Enfermagem na tarde desta segunda-feira (31) ao deputado estadual Álvaro Campelo (PP). O presidente do Coren-AM, Dr. Sandro André, reuniu-se com o parlamentar para apresentar e falar sobre a importância do projeto de lei para a categoria que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de ambiente adequado de trabalho e repouso de profissionais de Enfermagem durante o horário de trabalho.

De acordo com o texto do projeto, as instituições de saúde, públicas e privadas, deverão ofertar instalações devidamente adequadas e destinadas especificamente para o descanso dos profissionais. Os espaços deverão contar com mobiliários como camas e beliches, serão equipados com instalações sanitárias e área compatível à quantidade de profissionais diariamente em serviço.

Segundo o parlamentar estadual, Álvaro Campelo, o PL vem somar no desempenho dos profissionais, dando-lhes melhores condições de trabalho. “Os servidores tem plantões diários e exaustivos, é importante que na escala de seu serviço, o profissional da enfermagem tenha seu espaço. Eles são umas das principais linhas de frente do combate ao Covid-19. Tem total apoio para essa classe do sistema de saúde que merece ser valorizada e atendida”, disse Campelo

Para o presidente do Coren-AM, o projeto faz parte de uma das lutas da categoria. “Esta é uma das pautas que lutamos há anos. Existe esta possibilidade de regionalização da matéria, por isso estamos buscando apoio dos parlamentares estaduais para que nossos profissionais tenham o mínimo de dignidade e mais melhorias nas condições de trabalho sejam garantidas para a enfermagem. Esperamos que o parlamentar avalie, e que o projeto de lei seja encaminhado à Assembleia Legislativa do Amazonas”, enfatizou o presidente.

* Com informações da assessoria de imprensa