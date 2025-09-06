Coronel acusa: Alberto Neto é apadrinhado por Omar Aziz e não deveria ser deputado federal

Notícias de Política – Uma denúncia feita pelo coronel Claudenir Barbosa colocou em xeque o mandato do deputado federal Alberto Neto (PL-AM). Segundo o militar, o parlamentar não é capitão, tampouco major, e teria sido beneficiado politicamente graças ao apadrinhamento do senador Omar Aziz (PSD-AM).

As declarações foram feitas em um podcast local e divulgadas neste sábado (6), ganhando ampla repercussão nas redes sociais.

Claudenir afirma que a ascensão de Alberto Neto foi resultado de manobras políticas, com envolvimento de governos passados, como os de Amazonino Mendes e Wilson Lima, além da Comissão de Promoção de Oficiais da Polícia Militar do Amazonas. Para ele, a promoção do deputado foi “ilegal” e caracterizou improbidade administrativa.

“Alberto Neto é um fake completo de Bolsonaro. Ele enganou o povo do Amazonas, não deveria ser deputado federal e sim cassado. Só está onde está porque tem o apadrinhamento político de Omar Aziz, que o protege”, disparou o coronel.

O militar também destacou que, de acordo com o artigo 14 da Constituição Federal, policiais da ativa que se candidatam a cargos eletivos devem se afastar imediatamente de suas funções, o que, segundo ele, não ocorreu no caso de Alberto Neto. Claudenir sustenta que, durante o período eleitoral, o parlamentar continuou fazendo curso de aperfeiçoamento na PM, o que o tornaria inelegível.

Outro ponto levantado pelo coronel diz respeito à promoção de Alberto Neto a major em dezembro, logo após sua diplomação como deputado. Segundo Claudenir, o militar deveria ter sido automaticamente transferido para a reserva, e, portanto, não poderia ter recebido salários e benefícios referentes ao posto de major.

“Esse dinheiro deveria ser devolvido ao Estado. A Constituição é clara, mas tudo foi abafado pelos padrinhos políticos. Ele se beneficiou, usou a farda e a tropa em troca de apoio ao governo e precisa ser responsabilizado”, completou o coronel.