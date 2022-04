Coronel Bonates é homenageado com Medalha Tiradentes

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

“Estou muito feliz em participar dessa tradição que é a comemoração do aniversário da Polícia Militar do Amazonas. São 185 anos de uma instituição honrada”!

Desta forma, o ex-secretário de Segurança do Amazonas, Coronel Bonates, reagiu ao fim da solenidade desta quinta-feira (21) no Teatro Amazonas, quando foram entregues Medalhas Tiradentes a diversos membros militares e civis pelos bons serviços prestados à população do Amazonas em geral.

A Medalha Tiradentes entregue neste domingo foi, ainda, uma forma de comemorar os 185 anos da Polícia Militar do Amazonas, além de reverenciar o ativista Joaquim José da Silva Xavier, patrono das Polícias Militar e Civil, que foi enforcado em 1792 por fazer parte do movimento anticolonialista que defendia a instalação da República no Brasil.

Um dos agraciados com a Medalha Tiradentes, o Coronel Bonates enalteceu a iniciativa do Governo do Amazonas. Segundo ele, esse tipo de solenidade serve de reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelos policiais militares. “Aumenta a autoestima da Corporação e incentiva ainda mais os soldados no sentido de fazer sempre o melhor”, comentou já com medalha no peito.

Além do Coronel Bonates, a solenidade contou com a presença de inúmeros militares, parlamentares, empresários e civis que, de alguma forma, tiveram participação relevante na história do Amazonas.

Prevista para acontecer ao ar livre, no Largo de São Sebastião, a solenidade foi transferida para o interior do Teatro Amazonas, devido à forte chuva que caiu sobre a cidade no momento do evento.

– Mas nem isso tirou o brilho dessa festa. Marcamos mais uma vez essa página memorável de nossa história, reconhecendo o valor de nossos policiais militares. Parabéns a todos os agraciados”, encerrou.