Coronel Menezes desafia Omar Aziz a apresentar cartão de vacina

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Após a polêmica envolvendo o nome do senador Omar Aziz (PSD) onde o jornalista Alexandre Fernandes afirmou, por meio de um tweet, no último final de semana, que não encontrou a comprovação de vacina contra o Covid-19 do senador, coronel Alfredo Menezes divulgou, na manhã desta segunda-feira, 24/01, um vídeo desafiando Aziz a apresentar o documento até o final do dia.

Continua depois da Publicidade

O jornalista afirmou, por meio do twitter, que não encontrou o nome do senador na lista de vacinados da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) de Manaus e nem no site do Distrito Federal. O assunto veio à tona após o senador divulgar, em sua rede social, que estava com Covid-19, mas após ter tomado todas as doses do imunizante estava com a doença e assintomático.

“Quem está mentindo o jornalista Alexandre Fernandes ou senador Omar Aziz”, questionou Menezes. “A gente tem até uma resposta, mas eu quero fazer um desafio ao senador Omar Aziz: apresente seu passaporte vacinal até o final deste dia”, desafiou o coronel.

Coronel Menezes é pré-candidato ao Senado Federal pelo Amazonas e vai disputar a única vaga disponível para o cargo nas eleições deste ano, enquanto Omar Aziz vai disputar à reeleição.

Continua depois da Publicidade