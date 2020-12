Coronel Menezes visa disputar vaga de senador em 2022

Redação AM POST

Firmado como nova liderança política no estado do Amazonas, após ter concorrido, pela primeira vez, as eleições municipais deste ano, coronel Menezes (Patriota) não irá ficar de braços cruzados. Quinto colocado na disputada pela vaga na Prefeitura de Manaus, o coronel da reserva do Exército Brasileiro obteve ao lado do vice, delegado Costa e Silva, expressivos 110.805 votos abrindo mão do fundo partidário e realizando uma campanha independente, falando a verdade as pessoas.

Para Menezes, este não é o momento de ficar de “braços cruzados”, pelo contrário: é preciso ter coragem para continuar a caminhada, buscar novas parcerias e apoio das pessoas que buscam o melhor para o estado do Amazonas. “Somos comandados por caciques políticos que dominam o Amazonas há mais de 40 anos. E as novas lideranças que surgiram, vocês podem pesquisar, estão apadrinhadas pelos velhos, ou seja, o novo do velho”, criticou.

Desde que encerrou as eleições municipais deste ano, Menezes tem voltado as comunidades e bairros por onde passou, inclusive alguns veículos de comunicação que abriram as portas para divulgar suas propostas de campanha para agradecer o espaço aberto e reafirmar que já planejou um projeto visando 2022 uma disputa ao cargo majoritário.

“Ainda não foi decido, mas eu irei disputar seja o Senado Federal ou o Governo do Estado, mas tudo vai depender da vontade da população. Enquanto isso, vou me colocar como um fiscal da Prefeitura e do Governo, cobrar as promessas e contribuir com o que eu puder como cidadão amazonense”, comentou Menezes.

O ex-superintendente da Suframa foi a Brasília semana passada, onde participou de um evento político a convite do presidente Jair Bolsonaro (Sem partido) e também ao município de Itacoatiara, interior do Amazonas. “Não é segredo para ninguém onde estive nas últimas semanas. A partir de janeiro de 2021, estarei com minha equipe no interior do Estado para reunir com lideranças e alicerçar esse projeto que busca o melhor para nossa região. A população pode ter certeza que continuarei essa caminhada independente, falando a verdade e tendo como único parceiro a população e o presidente Bolsonaro”, reforçou Menezes.

* Com informações da assessoria de imprensa