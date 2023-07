Coronel Menezes volta a alfinetar Capitão Alberto Neto: “disse que ele foi Judas e reitero”

O vice-presidente estadual do Partido Liberal (PL) no Amazonas, coronel Alfredo Menezes (PL), fez esclarecimentos sobre suas falas direcionadas ao colega de partido, deputado federal Alberto Neto (PL), e voltou a alfinetar o parlamentar em entrevista ao portal CM7, neste sábado (15).

Vale lembrar que o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, determinou na última quarta-feira (12) que o diretório municipal do partido abra processo ético-disciplinar contra Coronel Menezes, após ele chamar o presidente municipal do partido, deputado Capitão Alberto Neto, de “Judas” por ser o único da bancada do Amazonas que votou contra a reforma tributária.

“Então não posso mais emitir minha opinião? Eu pergunto quem está incomodando o sistema? Não fui eu que disse que meu colega de partido traiu o Amazonas, mas um radialista local. Eu disse que ele foi Judas e reitero. Não volto atrás, mas a opinião é minha e expresso enquanto ainda temos liberdade de expressão”, salientou ao destacar que não está em rota de colisão com o colega do partido, mas divergindo de opiniões, algo natural na democracia.

O militar aproveitou para destacar que fala o que pensa porque não tem “rabo preso” com ninguém e tampouco precisou do apoio dos caciques que comandam o estado há muitas décadas.

“Eu sou de direita e realmente vim sob o comando de Bolsonaro e isso é incontestável. Não sou eu que vim do apoio da esquerda e tampouco estive no palanque deles. As pessoas precisam entender que há um sistema que manipula e paga para denegrir. Eu só falei a verdade na minha live e continuarei tomando as mesmas posições. Não tenho duas caras“, alfinetou novamente.

O próprio Alberto Neto ingressou com denúncia junto ao diretório nacional do partido apontando que Menezes infringiu artigos do Código de Ética do Partido Liberal.

“Essa Comissão Executiva Nacional, requer que V.Sas, determine que a Comissão Executiva Municipal do Partido Liberal no Município de Manaus /AM, constitua seu respectivo Conselho de Ética e promova a imediata instauração de processo ético-disciplinar contra o filiado Alfredo Alexandre de Menezes Júnior por violação dos deveres partidários”, diz parte do documento.

Eleição

Em entrevista recente, Capitão Alberto Neto declarou que “Menezes seria um excelente quadro do PL para ser vereador de Manaus, em 2024.”

Menezes destacou que o PL vai decidir o destino dos candidatos ao pleito de 2024 e que não há problema caso tenha que disputar ao cargo de vereador. Ele disse que ainda não recebeu a denúncia do colega de partido, mas quando receber o documento irá dar publicidade.

“Estou tranquilo. Não sou eu que tenho sede de poder. Não preciso disso como alguns necessitam. Entrei no ‘game’ há 3 anos a pedido do Bolsonaro e por acreditar que possamos fazer diferente de todos os outros políticos. As pessoas da direita precisam entender que divergências acontecem dentro do partido ou você acha que está a mil maravilhas a disputa dentro do PT“, cutucou.

O militar acrescentou ainda que conversa com o colega sem problemas, mas cada um possui uma opinião, inclusive hoje o deputado Alberto Neto foi convidado para participar da entrevista e democraticamente não quis. “É um direito dele”, disse.

Redação AM POST*