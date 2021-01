Covid: Serafim propõe que ALE-AM use R$ 20 milhões de seu orçamento para socorrer interior

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O deputado estadual Serafim Corrêa (PSB) propôs na manhã desta terça-feira, 19, durante a sessão plenária extraordinária, que a ALE-AM (Assembleia Legislativa do Estado) utilize R$ 20 milhões do seu orçamento para socorrer as prefeituras do interior do estado, diante da fase mais problemática da pandemia do novo coronavírus.

Conforme Serafim, a proposta é que o Poder Legislativo transfira R$ 20 milhões do seu caixa para o Fundo Estadual de Saúde. Ato continuo, o FES repassa o referido valor, proporcionalmente à população, para os fundos municipais de saúde de cada um dos 61 municípios do interior.

“Eu entendo que esse é o melhor caminho que nós temos, porque quem sabe onde o calo está apertando é o prefeito do interior. Ele que sabe se está precisando de oxigênio, de dipirona, de EPI, e ele tendo o dinheiro na mão vai poder utilizar da melhor maneira, de tal forma a dar uma resposta rápida aos irmãos do interior”, defendeu Serafim.

A proposta de Serafim ocorre em meio à crise de abastecimento de oxigênio nos hospitais com o crescimento no número de internações na rede estadual. Cidades do interior do Amazonas já fazem apelo por oxigênio medicinal e outros insumos.

“Entendo que o governo do estado tem recursos suficientes, assim como a Prefeitura de Manaus também. Então essa é a proposta que faço, não é uma imposição, é uma proposição e caberá a todos nós, deputados, analisarmos ao longo da sessão. Precisamos dar uma resposta aos nossos irmãos do interior que estão, nesse momento, passando por essa situação desesperadora”, concluiu o parlamentar.

