CPI Covid: Na presença de Braga e Omar, Fausto Jr diz que ex-governadores do AM deixaram ‘bomba relógio’ para Wilson Lima

Redação AM POST

O deputado estadual Fausto Junior (MDB) falou nesta terça-feira, 29, em depoimento na CPI da Covid da precariedade histórica do sistema de saúde do Amazonas, e destacou que em 2020, a gestão do governador Wilson Lima (PSC), herdou uma ‘bomba relógio’ de ex-governadores do Estado, entre eles os senadores Eduardo Braga (MDB) e Omar Aziz (PSD), que fazem parte da Comissão Parlamentar de Inquérito.

“Nós já tínhamos um sistema à beira do colapso. Foi uma tragédia que estava anunciada […] A CPI da Saúde não nasceu apenas pela pandemia, já existia um gravíssimo problema na saúde pública do meu Estado vindo de muitos anos e herdado de gestões passadas. A pandemia foi apenas um estopim dessa bomba relógio”, disse Fausto Jr com os ex-governadores e atuais senadores, Eduardo Braga (MDB) e Omar Aziz (PSD) na plateia.

Durante depoimento Fausto foi questionado porque a investigação da ALE-AM não pediu o indiciamento do atual governador Wilson Lima (PSC). “Todos os governadores investigados mereciam ser investigados. Inclusive, o ex-governador Omar Aziz, pela gestão dele na saúde”, disparou ele.

Braga, que é pré-candidato ao Governo do Amazonas, foi governador do Amazonas entre 2003 e 2010, período em que não conseguiu abrir sequer um leito de UTI no interior do Estado. Hoje, o Amazonas é uma das poucas unidades da Federação a contar com leitos de UTI apenas na capital.

A atual gestão implantou Unidades de Cuidados Intermediários (UCIs) em municípios polo do Estado. Atualmente, o Amazonas se prepara para abrir as primeiras unidades de UTI no interior. Eles serão implantados no Hospital Municipal de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), através de uma parceria entre Governo do Estado e Prefeitura de Manaus. A medida vida diminuir os impactos da pandemia do novo coronavírus.