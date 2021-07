CPI da Asfixia proposta pelo Delegado Péricles na Aleam já tem cinco assinaturas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Vinte e quatro horas após sua apresentação, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Asfixia, proposta pelo deputado estadual na última terça-feira (6), já soma cinco assinaturas. A propositura que tem como objeto investigação sobre a crise de oxigênio no Amazonas em janeiro deste ano, recebeu aditivo nesta quarta-feira (7) ampliando sua linha de trabalho também para todos os contratos e as despesas efetuados pelo Executivo no período de pandemia. Assinaram a CPI até o momento os deputados Delegado Péricles, Serafim Correa, Sinésio Campos, Dermilson Chagas e Wilker Barreto.

“Considerando a importância de objetivo específico para melhor encaminhamento dos trabalhos de uma Comissão, propus a CPI da Asfixia e já começamos com três assinaturas. Após debates sobre outras questões necessárias para esclarecer o que de fato resultou no caos que a população vivenciou, acrescentamos aditivo – a pedido do deputado Wilker Barreto – e daremos continuidade à investigação de contratos firmados no período de pandemia no Amazonas pelo Executivo”, explicou o parlamentar, que presidiu a CPI da Saúde de maio a setembro de 2020.

Durante apresentação do pedido de instalação da CPI da Asfixia, o parlamentar reforçou necessidade de trabalho focado no que de fato resultou nos dias de falta de oxigênio nos hospitais do estado. “Não tem como calarmos para tudo que aconteceu. Precisamos fiscalizar, apurar o que aconteceu e gerou o caos que nossa população vivenciou e que resultou em tantas mortes”, concluiu.

Ontem (6), Péricles propôs a instalação da CPI da Asfixia e devido a concorrência por assinaturas, foi duramente criticado pelos autores da CPI da Pandemia na Aleam que são os deputados Wilker Barreto e Dermilson Chagas, ambos do Podemos.

“Você tem que dar satisfação a Eduardo Braga”, afirmou o deputado estadual Delegado Péricles (PSL) durante discussão nesta terça-feira (6), no plenário Ruy Araújo da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) com Dermilson Chagas (Podemos) por conta da criação de uma nova Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI).

“Essa é a nossa grande diferença deputado Dermilson. O senhor tem grupo político, eu sou independente. Se acalme que você está muito nervoso”, disse o deputado Delegado Péricles ao ser confrontado no parlamento.