CPI da Covid é prorrogada por 90 dias

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), leu, nesta quarta-feira (14/7), o requerimento de prorrogação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19. Agora, o colegiado — que encerraria os trabalhos no próximo dia 7 de agosto — será prorrogado por mais 90 dias.

Continua depois da Publicidade

“Sendo a sessão de hoje a última do Senado Federal antes do recesso parlamentar, impõe-me, valendo-me do Regimento Interno e dos diretos da minoria, que recebi o requerimento do vice-presidente [da CPI] Randolfe Rodrigues e outros senadores solicitando a prorrogação do prazo da CPI por 90 dias”, disse Pacheco. “Será publicado para que produza os devidos efeitos”, completou.

O senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, havia apresentado pedido de prorrogação da CPI da Pandemia por mais três meses com 34 assinaturas, sete a mais do que o mínimo exigido.

Inicialmente, Pacheco demonstrou resistência à prorrogação do prazo, tendo sinalizado que deixaria a análise do tema para depois dos 90 dias de duração previstos no requerimento que determinou a instalação da CPI.v