CPI da Covid: Eduardo Braga vota pela convocação do governador do AM mas protege colega de partido Helder Barbalho

Redação AM POST

O senador Eduardo Braga (MDB), que defendeu no Senado a convocação do governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), para prestar esclarecimento na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, votou contra a convocação do governador do Pará, seu conterrâneo e correligionário, Helder Barbalho (MDB).

Eduardo Braga, apontado como pré-candidato ao governo do Amazonas nas próximas eleições, usa a CPI da Pandemia como palanque eleitoral, e para vender a imagem de defensor das medidas de distanciamento social de combate à pandemia, postura diferente da adotada em dezembro do ano passado, quando defendeu a abertura do comércio dias antes da crise de oxigênio no Estado.

Nas redes sociais, Braga manifestou ser favorável à convocação do governador do Amazonas para depor na CPI.

O requerimento de convocação de Barbalho, de outros oito governadores e de um ex-governador foi aprovado nesta quarta-feira, 26, em Brasília. São eles: Wilson Lima (PSC-AM), Helder Barbalho (MDB-PA), Ibaneis Rocha (MDB-DF), Wilson Witzel (PSC-RJ), Mauro Carlesse (PSL-TO), Carlos Moisés (PSL-SC), Antonio Denarium (PSL-RR), Waldez Góes (PDT-AP), Marcos Rocha (PSL-RO) e Wellington Dias (PT-PI).