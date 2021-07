CPI da Covid: Presidente do Senado sinaliza que pode revogar prisão de Roberto Dias decretada por Omar Aziz

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), questionado em sessão nesta quarta-feira (7) pelos senadores governistas Marcos Rogério (DEM-RO) e Ciro Nogueira (PP-PI), sinalizou que pode revogar a prisão do ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde Roberto Dias, determinada pelo presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), por perjúrio, por ter mentido sob juramento de falar somente a verdade em depoimento à comissão.

Em discussão na CPI, senadores governistas afirmaram que houve abuso de autoridade.

“O presidente da CPI, em ato arbitrário, e ao meu ver, clássico caso de abuso de autoridade, determinou a prisão do depoente sem um fato que justifique e em momento absolutamente ilegal, face o funcionamento da CPI concomitantemente com o funcionamento do plenário do Senado Federal. Peço a vossa excelência que, em razão do caráter de ilegalidade desse ato arbitrário, determine o seu desfazimento”, pediu o senador Marcos Rogério (DEM-RO).

Marcos Rogério e Ciro Nogueira questionaram a validade da prisão, tendo em vista que ela teria ocorrido já quando o plenário do Senado tratava da Ordem do Dia. “É preciso interromper os trabalhos, as comissões, enquanto houver a Ordem do Dia no plenário do Senado, sob pena de nulidade dos atos praticados na comissão”, declarou Pacheco.

O presidente do Senado disse que consultará a Secretaria Geral Da Mesa da Casa para apurar a prisão de Dias e ver que providências podem ser tomadas.

Apesar das declarações, Pacheco ainda não fechou questão a respeito do caso. A previsão é que o faça ainda nesta quarta-feira.