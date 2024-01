CPI da Máfia Digital que vai mirar na agência Mynd8 ganha mais assinaturas e falta pouco para instação

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Máfia Digital que visa investigar a agência Mynd8 e o caso Choquei atingiu o número de 121 assinaturas nesta semana. No entanto, ainda são necessárias mais 50 assinaturas para protocolar o pedido de abertura do colegiado. Além disso, é fundamental conquistar o apoio do presidente da Câmara, Arthur Lira, para que a investigação seja de fato realizada.

A Mynd8 é uma agência responsável por gerenciar 34 páginas de entretenimento e ativismo político, além de cuidar da imagem de mais de 400 artistas e influenciadores. Esses perfis possuem um papel significativo na disseminação de conteúdos na internet e nas redes sociais. A proposta da CPI, cujo nome é “Máfia Digital”, tem como objetivo se aprofundar nas atividades da Mynd8 e descobrir possíveis irregularidades.

Um dos pontos que chama atenção e será investigado pela CPI é o caso do perfil Choquei. No ano passado, o caso ganhou notoriedade após a morte da estudante Jéssica Canedo. A jovem, de apenas 22 anos, tirou a própria vida após ser difamada pela conta e outros perfis de fofoca. A investigação pretende esclarecer se houve envolvimento da agência Mynd8 nesse episódio e se foram adotadas medidas para conter a disseminação de conteúdos nocivos.

Outro aspecto que será abordado durante a CPI é a suspeita de que políticos de esquerda tenham realizado pagamentos à Mynd8, usando verba pública, em prol da candidatura de Lula nas eleições de 2022. Essa suposta prática de financiamento político se torna ainda mais grave se confirmada, pois levanta questionamentos sobre a transparência e legalidade dessas transações.

O deputado federal Carlos Jordy, líder a oposição, divulgou nomes dos parlamentares que já assinaram o requerimento para criação da CPI.

“Temos 121 assinaturas; faltam 50 para a instalação. Pesquise se seu deputado está na lista; caso não esteja, cobre para que ele assine”, disse.