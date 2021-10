CPI da Pandemia cede a politicagem de Eduardo Braga e inclui nome de Wilson Lima no relatório final da CPI

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

A CPI da Covid no Senado cedeu a politicagem do senador Eduardo Braga (MDB-AM), que é pré-candidato ao governo do Amazonas nas eleições de 2022, e pediu a inclusão no relatório final da Comissão do governador Wilson Lima (PSC), seu possível adversário político no próximo pleito. O anúncio foi feito na manhã desta terça-feira (26), data da votação para aprovação do relatório.

A inclusão do nome de Wilson Lima acontece após pedido de Braga, que teria indicado votar pela não aprovação do relatório da CPI caso não tivesse a recomendação acatada.

Wilson Lima, se pronunciou por meio de redes sociais sobre a pressão feita pelo senador Eduardo Braga para que o nome dele fosse incluído no relatório final da CPI da Pandemia e afirmou que o senador interesses exclusivamente eleitorais, visando 2022.

“Eduardo Braga está agindo da forma que os amazonenses já conhecem. À base de ameaça para incluir meu nome no relatório da CPI, prometendo não votar caso não consiga o que quer. Ele quer incluir meu nome no relatório final – mesmo sabendo que não fui sequer investigado pela CPI”, completou o governador.

O senador tenta há anos voltar a comandar o Estado mas enfrenta uma barreira de rejeição muito forte entre eleitores por ter a imagem já desgastada e o nome envolvido em várias investigações da Justiça Federal. Braga também tenta se vender como um defensor do Amazonas durante a pandemia mas foi um dos principais apoiador da abertura do comércio em Manaus, quando a capital foi atingida pela nova variante do novo coronavírus, em dezembro do ano passado.