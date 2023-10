Nesta quinta-feira (19), a CPI das ONGs, presidida pelo senador Plínio Valério (PSDB-AM), realizou uma diligência na Reserva Extrativista Chico Mendes, localizada no município de Xapuri, no Acre. O objetivo da visita era verificar as condições de vida dos moradores da região e investigar as denúncias que chegaram ao colegiado.

Durante a visita, Plínio constatou a pobreza, o abandono e a falta de oportunidades enfrentadas pela população local. A reserva é administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), porém o senador apontou que quem exerce influência na região é o WWF, organização não governamental de origem suíça.

“A reserva é comandada pelo ICMBio e o ICMBio disse que é mil maravilhas e a gente tem relatos de que não é. Nós vamos saber se realmente é aquilo que eles dizem que fazem ou que está feito”, disse.

O senador destacou a presença da logo do WWF em uma placa na entrada da reserva, afirmando que essa ONG é responsável pelo isolamento da região. Segundo Plínio Valério, o dinheiro proveniente de ONGs como o WWF contribui para a criação de áreas de preservação, o que acaba deixando a população local em situação de pobreza e sem oportunidades econômicas.

Durante a diligência, foi possível constatar a pobreza em que vivem os moradores da região. A falta de acesso a energia, infraestrutura e oportunidades de geração de renda foram destacadas como problemas recorrentes.

Após a visita à Reserva Extrativista Chico Mendes, uma audiência pública está sendo realizada no município de Epitaciolândia. E na sexta-feira (20), está prevista uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Acre. Todos os compromissos da CPI serão acompanhados e transmitidos pela TV Senado.

A comitiva da CPI, além do senador Plínio Valério, é composta pelo senador Jaime Bagatolli (PL-RO), vice-presidente da comissão, pelo senador Márcio Bittar (União-AC), relator da CPI, e pelo senador Styvenson Valentim (Podemos-RN), membro do colegiado.

A CPI das ONGs foi criada com o intuito de investigar a atuação dessas organizações na Amazônia. A visita à Reserva Extrativista Chico Mendes faz parte das diligências para verificar as condições de vida dos moradores e ouvir as denúncias que chegaram ao colegiado.

Redação AM POST*