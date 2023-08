A CPI das ONGs se reúne na terça-feira (22) para ouvir o depoimento da presidente do Movimento Pardo-Mestiço Brasileiro, Helderli Fideliz Castro de Sá Leão Alves. A presença da convidada, que também preside o Conselho Municipal de Direitos Humanos de Manaus (AM), atende a requerimento (REQ 110/2023) do senador Plínio Valério (PSDB-AM). A oitiva está prevista para às 11h.

Segundo Plínio Valerio, presidente da CPI, a convidada denuncia que “estão transformando mestiços em indígenas”, o que teria resultado na elevação do número de indígenas nas estatísticas do IBGE. Helderli Alves questiona os critérios do órgão quanto à classificação racial de índios há mais de uma década.

Ainda de acordo com o senador, a convidada tem “conhecimentos relevantes” por participação em processos de demarcar terras indígenas na região de Autazes (AM), que tiveram atuação de ONGs. Helderli Alves será a décima primeira participante a depor no colegiado.

Instalada em junho, a CPI tem até o dia 22 de outubro para concluir investigações sobre o suposto uso indevido de recursos públicos ou estrangeiros por parte de ONGs no Brasil.

A oitiva está prevista para ocorrer no plenário 6 da Ala Senador Nilo Coelho, no anexo II do Senado Federal.

Agência Senado