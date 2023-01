“CPI do Terrorismo” atinge mínimo de assinaturas para ser instalada

Redação AM POST

O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), afirmou, nesta segunda-feira (9/1), que a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) destinada a investigar os atos antidemocráticos desse domingo (8/1) já obteve o número mínimo de assinaturas para ser instaurada no Senado Federal.

Continua depois da Publicidade

São necessários ao menos 28 signatários para que o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), proceda com a instalação do colegiado.

Randolfe disse que há a possibilidade de suspender o recesso parlamentar para “instaurar de imediato” a CPI do Terrorismo.

Além disso, o governista avalia oferecer denúncias contra parlamentares que participaram dos atos terroristas.

Continua depois da Publicidade

“Uma parlamentar, inclusive, do meu estado participou e chamou. À ela, estamos, no dia de hoje, reportando denúncia no inquérito dos atos antidemocráticos do STF, reportando denúncia ao TRE-AP e estaremos, tão logo ela tome posse, pedindo a cassação do seu mandato”, disse, referindo-se à deputada Silvia Waiãpi (PL).

Em paralelo, tramita na Câmara dos Deputados um requerimento para instalação de uma CPI nos mesmos moldes do colegiado proposto no Senado.

Continua depois da Publicidade

*Com informações Métropoles