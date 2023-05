CPI do Transporte Coletivo recebe assinaturas de dois vereadores na CMM

Em busca de respostas sobre os transtornos no sistema do transporte coletivo, o vereador Rodrigo Guedes (Podemos) apresentou requerimento para instauração da CPI do Transporte Coletivo na Câmara Municipal de Manaus (CMM) nessa terça-feira, 30/05. O requerimento já possui três assinaturas.

A Comissão de Inquérito proposta por Guedes, busca investigar os contratos, termos aditivos e o descumprimento por parte das empresas do sistema de transporte coletivo, o cálculo base do valor da passagem de ônibus, o subsídio pagos às empresas de ônibus, falta de renovação da frota dos ônibus, além de apurar a falta de acesso as gratuidades garantidas em Leis, os débitos indevidos dos créditos de passagem por parte do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (SINETRAM) e as péssimas condições das paradas de ônibus.

Para que a Câmara Municipal vote o requerimento em plenário, a proposta deve alcançar 14 assinaturas dos vereadores, nessa terça-feira, além de Guedes, os vereadores William Alemão (Cidadania) e Carpe Andrade (Republicanos).

Guedes destacou a necessidade de instaurar a CPI do Transporte coletivo e entregar respostas a população que sofre diariamente com a má qualidade do transporte coletivo

“Precisamos investigar o subsídio de R$1.019.819.734,17 pago pela Prefeitura de Manaus para as empresas de ônibus que não cumprem os requisitos estabelecidos nos contratos. Todos os dias a população espera horas nas paradas, temos coletivos nas ruas que rodam a mais de uma década, em condições extremamente precárias, as pessoas andam como sardinhas em lata, esperam horas nas paradas e ainda correm o risco de assaltos, tudo isso pagando uma tarifa altíssima para o serviço oferecido. Chega de enganar a população”, declarou.

A propositura segue a disposição dos vereadores para receber assinaturas.

Redação AM POST