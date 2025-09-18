A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Política

CPMI do INSS: Márcio Bittar pede quebra de sigilo bancário de empresas ligadas ao advogado Nelson Wilians

Bittar justificou o pedido afirmando que surgiram indícios de possíveis práticas de ocultação de patrimônio, lavagem de dinheiro e movimentações financeiras suspeitas.

Por Bruno Pacheco

18/09/2025 às 14:25

Ver resumo

Notícias de Política – O senador Márcio Bittar (União-AC) apresentou, nesta quinta-feira, 18, requerimento para a quebra dos sigilos bancário e financeiro do advogado Nelson Wilians e das empresas ligadas ao seu nome, no âmbito da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS.

PUBLICIDADE

Durante a sessão, Bittar justificou o pedido afirmando que surgiram indícios de possíveis práticas de ocultação de patrimônio, lavagem de dinheiro e movimentações financeiras suspeitas envolvendo bens de alto valor. Entre eles, estariam um terreno avaliado em R$ 11 milhões e uma frota de veículos de luxo supostamente vinculados ao advogado.

Leia mais: Advogado Nelson Wilians se recusa a assinar compromisso de dizer a verdade na CPMI do INSS

PUBLICIDADE

“E para não cometer injustiça, Nelson, vou apenas reforçar um pedido porque, felizmente ou infelizmente, vosso nome e o da vossa empresa aparecem relacionados nessas apurações. Por isso, acho que o melhor que fazemos agora é levantar documentos para que eles nos embasem. Estou reforçando e entrando com requerimento de quebra de sigilo bancário, financeiro e do relatório de inteligência de todas as empresas que tenham vossa participação, para que a própria CPI possa ter elementos concretos e, talvez, quem sabe, convidá-lo para uma próxima audiência”, declarou o senador.

Bittar ressaltou que o objetivo da medida é dar respaldo técnico às investigações da comissão e evitar julgamentos precipitados. Ele disse esperar que a eventual convocação de Nelson Wilians seja feita em caráter de convite, e não como intimação.

Confira: 

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

Últimas notícias

Brasil

Influenciador com 300 mil seguidores é preso em Brasília por extorsão de políticos

Segundo as investigações, o influenciador teria exigido R$ 100 mil de políticos para não publicar conteúdos difamatórios em suas redes sociais.

há 10 minutos

Manaus

Frente Parlamentar em Defesa de Pessoas com TEA é criada em Manaus para ampliar inclusão e direitos

Iniciativa busca fortalecer políticas públicas de inclusão, saúde, educação e acessibilidade.

há 13 minutos

Amazonas

Homem é preso suspeito de queimar enteada de 6 anos com água quente em Manaus

Criança foi atendida no Hospital da Criança e liberada; caso é investigado pela Depca

há 25 minutos

Mundo

Presidente da França, Emmanuel Macron vai provar na justiça que não está casado com um homem; entenda

A ação busca contestar publicamente declarações feitas por Candace Owens.

há 28 minutos

Amazonas

Polícia Militar apreende armas caseiras, munições e drogas em Boca do Acre

Operação da 5ª CIPM resultou na apreensão de armamento e entorpecentes abandonados por suspeito durante fuga em área de mata

há 33 minutos