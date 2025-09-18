CPMI do INSS: Márcio Bittar pede quebra de sigilo bancário de empresas ligadas ao advogado Nelson Wilians

Notícias de Política – O senador Márcio Bittar (União-AC) apresentou, nesta quinta-feira, 18, requerimento para a quebra dos sigilos bancário e financeiro do advogado Nelson Wilians e das empresas ligadas ao seu nome, no âmbito da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS.

Durante a sessão, Bittar justificou o pedido afirmando que surgiram indícios de possíveis práticas de ocultação de patrimônio, lavagem de dinheiro e movimentações financeiras suspeitas envolvendo bens de alto valor. Entre eles, estariam um terreno avaliado em R$ 11 milhões e uma frota de veículos de luxo supostamente vinculados ao advogado.

“E para não cometer injustiça, Nelson, vou apenas reforçar um pedido porque, felizmente ou infelizmente, vosso nome e o da vossa empresa aparecem relacionados nessas apurações. Por isso, acho que o melhor que fazemos agora é levantar documentos para que eles nos embasem. Estou reforçando e entrando com requerimento de quebra de sigilo bancário, financeiro e do relatório de inteligência de todas as empresas que tenham vossa participação, para que a própria CPI possa ter elementos concretos e, talvez, quem sabe, convidá-lo para uma próxima audiência”, declarou o senador.

Bittar ressaltou que o objetivo da medida é dar respaldo técnico às investigações da comissão e evitar julgamentos precipitados. Ele disse esperar que a eventual convocação de Nelson Wilians seja feita em caráter de convite, e não como intimação.

