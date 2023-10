CPMI: Flávio diz que Eliziane Gama foi “bem recompensada” por relatório contra Bolsonaro

O relatório apresentado pela senadora Eliziane Gama na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro causou polêmica e reações diversas entre os políticos brasileiros. O documento, protocolado nesta terça-feira (17), pede o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de diversos integrantes das Forças Armadas como principais responsáveis pelos atos ocorridos na Praça dos Três Poderes.

Em resposta, Flávio Bolsonaro classificou o relatório como “patético” e acusou a senadora de estar a serviço de interesses políticos e de ter sido recompensada para produzir o documento com “alguns carguinhos do governo federal”. O parlamentar também atribuiu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva a responsabilidade por impedir os atos contra os prédios do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia relatório completo: Relatório CPMI – Versão Consolidada

O relatório alternativo apresentado pela oposição também gerou críticas por parte de outros membros políticos. O deputado Rodrigo Valadares afirmou que ele e outros parlamentares estão preparando um movimento para rebater os principais pedidos de indiciamento do documento.

No entanto, é importante ressaltar que os pedidos de indiciamento feitos no relatório não significam indiciamentos automáticos. A lista é, na prática, uma sugestão para os órgãos responsáveis, como o Ministério Público, que avaliarão a apresentação de denúncias com base nas acusações elencadas por Eliziane Gama.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dentre os crimes citados pela relatora estão associação criminosa, violência política, abolição violenta do Estado democrático de Direito e golpe de Estado, atribuídos principalmente ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

A votação final do relatório está prevista para esta quarta-feira (18) e a expectativa é de que seja aprovado, já que a base governista possui maioria na CPMI.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST*