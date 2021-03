Dallagnol critica decisão de Fachin e diz que processos contra Lula têm ‘reais chances’ de prescrição

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Ex-coordenador da Lava-Jato em Curitiba, o procurador Deltan Dallagnol criticou hoje a decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), de anular os processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Justiça Federal do Paraná. Para o procurador, os processos envolvendo Lula têm “reais chances de prescrição” ao serem transferidos para a Justiça do Distrito Federal.

O ministro do STF defendeu que a 13ª Vara de Federal em Curitiba não teria competência para julgar o ex-presidente e ordenou que os casos sejam encaminhados ao Distrito Federal. A decisão foi tomada em pedido de habeas corpus formulado pela defesa de Lula em novembro do ano passado e tem impacto em quatro processos: o do triplex no Guarujá, do sítio de Atibaia, da sede do Instituto Lula e das doações ao Instituto Lula. A defesa de Lula vinha tentando anular as condenações sob a alegação de que houve irregularidades no curso do processo e parcialidade de Moro no julgamento.

Ao defender-se, Dallagnol disse que a condução dos casos da Lava-Jato em Curitiba “seguiu as regras do jogo”, mas afirmou que “houve uma expansão gradativa do entendimento do STF de que os casos da Lava Jato deveriam ser redistribuídos pelo país”. O procurador disse ainda que há riscos de “retrocesso” no combate à corrupção.

Segundo o procurador, o sistema de justiça “favorece a anulação dos processos criminais”. “Processos envolvendo o ex-presidente serão retomados em breve em Brasília, mas com reais chances de prescrição. Várias questões serão rediscutidas nos tribunais. Nada disso, contudo, apaga a consistência dos fatos e provas, sobre os quais caberá ao Judiciário a última palavra”, afirmou na rede social.

“Saindo do caso concreto, é preciso abrir os olhos para os amplos retrocessos que estão acontecendo no combate à corrupção”, disse. “Precisamos discutir essas amplas mudanças em curso (e aqui não falo mais do caso concreto) para decidir se queremos ser o país da impunidade e da corrupção, que corre o risco de retroceder vinte anos no combate a esse mal, ou um país democrático em que impere a lei.”

Mensagens divulgadas no fim do mês passado mostram conversas de Dallagnol com procuradores, nas quais diz que achava a acusação contra Lula estava “capenga” e poderia fazer o ex-presidente ser absolvido. A declaração foi registrada dias antes de o Ministério Público Federal no Paraná apresentar uma denúncia do caso do tríplex do Guarujá contra Lula.

