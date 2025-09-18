Damares Alves critica ‘PEC da Blindagem’ e alerta para risco de privilégios a parlamentares

Notícias de política – A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) usou a reunião da Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Senado, nesta quarta-feira (17), para se posicionar firmemente contra a aprovação da chamada PEC da Blindagem, aprovada na noite de terça-feira (16) na Câmara dos Deputados. A proposta dificulta a abertura de processos criminais contra parlamentares e, para a senadora, representa um atentado ao princípio da igualdade previsto na Constituição Federal.

Bolsonaristas argumentam que a PEC busca proteger parlamentares de direita contra o que consideram “perseguição política” por parte do Supremo Tribunal Federal (STF). A proposta é vista como uma forma de “frear” o poder do Judiciário, em especial o ministro do STF Alexandre de Moraes, sobre o Legislativo.

Segundo Damares, o texto aprovado pelos deputados não apenas amplia as prerrogativas de parlamentares, mas também cria um sistema de privilégios que pode inviabilizar investigações sérias e comprometer a confiança da sociedade no Congresso.

“Princípio da igualdade está sendo ferido”

Durante sua fala, Damares fez duras críticas à medida e questionou a lógica da proposta. Para ela, não se trata apenas de garantir direitos políticos, mas de criar uma espécie de blindagem que pode proteger parlamentares acusados de crimes graves.

“O princípio da igualdade está sendo ferido. Eu entendo a revolta dos parlamentares que aprovaram a PEC, mas não poderíamos encontrar outro remédio jurídico? Tem que ser este?”, indagou.

Ela destacou que a medida pode colocar em xeque o trabalho de investigadores, que correm riscos para reunir provas e construir inquéritos, mas podem ver tudo perdido diante de uma decisão política dentro do Legislativo.

“Imagine um parlamentar acusado de pedofilia, que é a minha causa. Para que o inquérito seja aberto contra ele é a gente que vai decidir, novo voto secreto? ‘Ah não é só questão de improbidade’. Não, eles vão ampliar isso a todos os tipos de crimes. Imagine um delegado que fez todo o processo de investigação , que foi lá para a quebrada, se pôs em risco e na hora do inquérito virar um processo nós vamos dizer para o delegado: ‘correu risco a toa porque nós não vamos deixar‘”, disse.

A PEC da Bandidagem é tão asquerosa que até a DAMARES se mostrou contra e fez um comentário com início, meio e fim inacreditavelmente sensato. pic.twitter.com/qV9BJQvqtH — Sérgio Santos (@ZAMENZA) September 17, 2025

A defesa dos direitos humanos

Ao levar o debate para a Comissão de Direitos Humanos, Damares reforçou a necessidade de que o colegiado assuma um papel proativo diante da PEC da Blindagem. Para ela, a comissão deve se posicionar como “arauto” na defesa da igualdade de todos perante a lei.

“Essa comissão vai ter que começar a realmente assumir o seu papel como defensora dos direitos nesta Casa”, disse a senadora.

Damares também argumentou que, ao contrário do que afirmam os defensores da PEC, a medida não equilibra os poderes, mas cria uma desigualdade institucional entre cidadãos e parlamentares.