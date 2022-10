Damares confessa que mentiu sobre estupro de crianças: “ouvi na rua”

Redação AM POST

A ex-ministra e senadora eleita pelo Distrito Federal, Damares Alves (Republicanos), confessou em entrevista a Rádio Bandeirantes que mentiu sobre ter recebido denúncias concretas sobre estupro de crianças na Ilha do Marajó, no Pará.

No último domingo, durante um culto, Damares disse que, enquanto ministra, teria recebido informações sobre crianças vítimas de tráfico humano e violência sexual.

“Nós temos imagens de crianças de 4 anos, 3 anos que, quando cruzam as fronteiras, tem seus dentes arrancados para não morderem na hora do sexo oral. Nós descobrimos que essas crianças comem comida pastosa para o intestino ficar livre para a hora do sexo anal”.

Mais cedo, o Ministério Público do Pará exigiu que Damares apresentasse as provas das acusações. Mas agora, ela disse que as denúncias foram feitas baseadas apenas em “conversas com o povo na rua”.

“O que eu falo no meu vídeo são as conversas que eu tenho com o povo na rua. Eu não tenho acesso, os dados são sigilosos, mas nenhuma denúncia que chegou na ouvidoria [do ministério] deixou de ser encaminhada”.