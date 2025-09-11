A notícia que atravessa o Brasil!

Dan Câmara diz que presidente da Colômbia “defende tudo aquilo que não presta” e alerta sobre uso da CCPI Amazônia

Declaração do deputado ocorre após o líder colombiano defender, em Manaus, a legalização da cocaína durante evento ao lado de Lula

Por Bruno Pacheco

11/09/2025 às 16:28

Notícias de Política – O deputado federal Dan Câmara (PSD-AM) criticou duramente o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, após o líder colombiano defender, em Manaus, a legalização da cocaína durante evento ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo o parlamentar, Petro representa “tudo aquilo que não presta” e sua participação em estruturas de inteligência regional pode oferecer riscos.

Em discurso nesta quinta-feira, 11, Dan Câmara citou o atentado de 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos, como exemplo das consequências da falta de integração entre órgãos de inteligência. Para ele, a lição se aplica ao recém-inaugurado Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia, em Manaus.

“Se não houver integração, se esse princípio não for observado, de nada adiantará termos o Centro Integrado de Cooperação Policial Internacional”,  declarou o deputado.

Leia mais: Em Manaus, presidente da Colômbia defende legalização de drogas na inauguração do CCPI que vai combater o tráfico

Câmara questionou os critérios de acesso às informações que serão compartilhadas entre países e apontou preocupações específicas em relação à presença da Colômbia no centro.

“De que maneira o representante indicado pelo presidente da Colômbia, por exemplo, que estará no Centro, terá ou não acesso a determinados dados? Como vamos assegurar que essa pessoa não utilize as informações de forma a favorecer a liberação da cocaína, da maconha e de tudo aquilo que tem destruído a vida de nossos jovens, crianças, adolescentes e adultos, aqui no Amazonas, no Brasil e no resto do mundo? De que maneira vamos evitar que esse conhecimento caia em mãos erradas? — indagou.

