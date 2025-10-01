Dança das cadeiras: saída de Joana Darc da Aleam desencadeia nova configuração política; confira

Notícias de política – A movimentação política envolvendo a deputada estadual Joana Darc (União Brasil) e a vereadora Professora Jacqueline (União Brasil) promete mexer com o cenário legislativo do Amazonas. Nesta quarta-feira (1º/10), Jacqueline confirmou que assumirá a cadeira deixada por Joana na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). A deputada vai se licenciar do mandato nos próximos dias para assumir oficialmente a Secretaria de Estado de Proteção e Bem-Estar Animal (Sepet), criada pelo governo Wilson Lima.

A mudança desencadeia o que já está sendo chamado nos bastidores de uma “dança das cadeiras”, com impacto direto também na Câmara Municipal de Manaus (CMM).

Efeito cascata na política

Com a ida de Professora Jacqueline para a Aleam, a sua vaga na Câmara passa a ser disputada. Dois nomes despontam como prováveis sucessores: o ex-vereador Caio André, atualmente à frente da Secretaria de Estado de Cultura, e o médico veterinário Amauri Gomes, suplente na legenda.

Questionado sobre a possibilidade de retornar ao Legislativo municipal, Caio André afirmou que ainda não foi procurado oficialmente, mas não descartou a ideia.

Possível mudança na Cultura

Nos bastidores, a articulação já considera outro desdobramento. Caso Caio André retorne à Câmara, a titularidade da Secretaria de Cultura poderia passar para a ex-vereadora de Parintins Brena Dianná, aliada política do governador Wilson Lima.

Vale lembrar que Brena Dianná é a segunda suplente de Joana Darc e poderia ficar com a vaga na Aleam caso Professora Jacqueline recusasse.