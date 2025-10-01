A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Política

Dança das cadeiras: saída de Joana Darc da Aleam desencadeia nova configuração política; confira

Movimentação também mexe com a Câmara Municipal de Manaus.

Por Natan AMPOST

01/10/2025 às 17:17

Ver resumo

Notícias de política – A movimentação política envolvendo a deputada estadual Joana Darc (União Brasil) e a vereadora Professora Jacqueline (União Brasil) promete mexer com o cenário legislativo do Amazonas. Nesta quarta-feira (1º/10), Jacqueline confirmou que assumirá a cadeira deixada por Joana na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). A deputada vai se licenciar do mandato nos próximos dias para assumir oficialmente a Secretaria de Estado de Proteção e Bem-Estar Animal (Sepet), criada pelo governo Wilson Lima.

PUBLICIDADE

A mudança desencadeia o que já está sendo chamado nos bastidores de uma “dança das cadeiras”, com impacto direto também na Câmara Municipal de Manaus (CMM).

Leia também: Irmã de Sabino Castelo Branco publica foto ao lado do ex-deputado nas redes sociais: “Te amo, meu lindo”

PUBLICIDADE

Efeito cascata na política

Com a ida de Professora Jacqueline para a Aleam, a sua vaga na Câmara passa a ser disputada. Dois nomes despontam como prováveis sucessores: o ex-vereador Caio André, atualmente à frente da Secretaria de Estado de Cultura, e o médico veterinário Amauri Gomes, suplente na legenda.

Questionado sobre a possibilidade de retornar ao Legislativo municipal, Caio André afirmou que ainda não foi procurado oficialmente, mas não descartou a ideia.

PUBLICIDADE

Possível mudança na Cultura

Nos bastidores, a articulação já considera outro desdobramento. Caso Caio André retorne à Câmara, a titularidade da Secretaria de Cultura poderia passar para a ex-vereadora de Parintins Brena Dianná, aliada política do governador Wilson Lima.

Vale lembrar que Brena Dianná é a segunda suplente de Joana Darc e poderia ficar com a vaga na Aleam caso Professora Jacqueline recusasse.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo não limita as pessoas. Mas o preconceito sim, ele limita a forma com que as vemos e o que achamos que elas são capazes.

Letícia Butterfield

Últimas notícias

Polícia

MP deflagra “Desbarranco” para apurar atentado contra DuBarranco em Manaus

Ação cumpre prisão, nove mandados de busca e recolhe grande quantidade de armamentos.

há 39 segundos

Mundo

Justiça da Itália rejeitou ordem de Moraes para prender Tagliaferro que é ex-assessor do ministro

Tagliaferro está na Itália ao menos desde o mês de julho.

há 1 minuto

Amazonas

TCE julga irregular prestação de contas do ex-prefeito de Uarini e aplica multa após irregularidades em convênio

A decisão aponta que a prefeitura não apresentou documentação suficiente ou adequada para comprovar a correta aplicação dos recursos.

há 12 minutos

Brasil

Lula autoriza avanço na proprosta que acaba com obrigatoriedade de autoescola para obter CNH

Consulta pública da Senatran começa nesta quinta (2/10) e mantém provas teórica e prática do Contran.

há 34 minutos

Brasil

Joice Hasselmann rebate ação judicial de Michelle Bolsonaro: “Ela não pode apagar seu passado”

A gravação completa do programa continua disponível no YouTube e circula por outras redes sociais.

há 53 minutos