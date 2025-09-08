A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Política

Daniel Almeida cita gabinete do ódio e anuncia processo contra Rodrigo Guedes por compartilhar vídeo com xingamento a mãe do prefeito de Manaus

Em suas redes sociais, Daniel Almeida criticou a atitude de Guedes e acusou o vereador de promover ataques pessoais contra sua família.

Por Bruno Pacheco

08/09/2025 às 10:30 - Atualizado em 08/09/2025 às 10:41

Ver resumo

Notícias de Política – Neste domingo, 7, o deputado estadual Daniel Almeida (Avante), irmão do prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), anunciou que buscará a Justiça contra o vereador Rodrigo Guedes (PP) após o parlamentar compartilhar em suas redes sociais um vídeo em que um homem profere ofensas contra a mãe do prefeito.

PUBLICIDADE

O vídeo compartilhado por Guedes mostrava um homem, cujo nome não foi identificado, relatando que um grupo de pessoas, mesmo com pulseiras de acesso, foi barrado na entrada do festival Sou Manaus Passo a Paço 2025. No conteúdo, o homem direciona xingamentos à mãe de David Almeida, o que motivou a reação do deputado.

Leia mais: Deputado Daniel Almeida chama vereador Sargento Salazar de &#8220;lata vazia&#8221; e &#8220;policial corrupto&#8221;

PUBLICIDADE

Em suas redes sociais, Daniel Almeida criticou a atitude de Guedes e acusou o vereador de promover ataques pessoais contra sua família:

“Um cara chamando o prefeito, ofendendo a minha mãe, ofendendo a minha família. Eu já coloquei você lá embaixo, num tapete bem raso, porque a gente não ofende família”, declarou Daniel Almeida.

O deputado continuou: “Eu vou procurar os meus direitos e vou conversar com a minha família para que todos os meus irmãos entrem com ação na Justiça contra você”, afirmou.

PUBLICIDADE

O deputado ainda ressaltou que a política tem se tornado cada vez mais agressiva e criticou a publicação de conteúdos que atacam familiares de figuras públicas:

“Política rasa, posicionamento medíocre. Vivemos a era da política da lacração, onde a busca por holofotes parece estar acima de tudo e de todos. Respeito à memória dos que já se foram é o mínimo. Minha mãe sempre foi uma mulher honrada, que jamais mereceu esse tipo de ataque”, declarou Daniel Almeida.

Até o fechamento desta reportagem, o vereador Rodrigo Guedes não havia se manifestado sobre a denúncia ou sobre a possível ação judicial.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Brasil

Estagiária da TV Record morre eletrocutada após colisão de carro com poste

Brunna cursava o oitavo período de Jornalismo e planejava se formar em janeiro de 2026.

há 3 minutos

Brasil

Briga de casal termina com homem morto e mulher ferida

Valter de Vargas Aita morreu após discussão com a companheira, que está hospitalizada e sob custódia policial.

há 29 minutos

Manaus

Mãe pede ajuda para filho de 11 anos com doença degenerativa grave em Manaus

Acometido por distonia muscular generalizada, Bernardo Silva Dácio, de 11 anos, precisa de uma cirurgia de alto custo para aliviar dores intensas e progressivas.

há 36 minutos

Brasil

Moraes determina prisão de mais 3 condenados pelo 8 de janeiro; saiba quem são

Até o momento, a defesa dos condenados não foi localizada.

há 43 minutos

Amazonas

Prefeito de Benjamin Constant, Semeid Bermeguy quer gastar R$ 1,1 milhão para construir escola com apenas duas salas

A informação consta na edição desta segunda-feira, 8, do Diário Oficial dos Municípios do Amazonas (DOM-AM).

há 1 hora