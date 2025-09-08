Daniel Almeida cita gabinete do ódio e anuncia processo contra Rodrigo Guedes por compartilhar vídeo com xingamento a mãe do prefeito de Manaus

Notícias de Política – Neste domingo, 7, o deputado estadual Daniel Almeida (Avante), irmão do prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), anunciou que buscará a Justiça contra o vereador Rodrigo Guedes (PP) após o parlamentar compartilhar em suas redes sociais um vídeo em que um homem profere ofensas contra a mãe do prefeito.

O vídeo compartilhado por Guedes mostrava um homem, cujo nome não foi identificado, relatando que um grupo de pessoas, mesmo com pulseiras de acesso, foi barrado na entrada do festival Sou Manaus Passo a Paço 2025. No conteúdo, o homem direciona xingamentos à mãe de David Almeida, o que motivou a reação do deputado.

Em suas redes sociais, Daniel Almeida criticou a atitude de Guedes e acusou o vereador de promover ataques pessoais contra sua família:

“Um cara chamando o prefeito, ofendendo a minha mãe, ofendendo a minha família. Eu já coloquei você lá embaixo, num tapete bem raso, porque a gente não ofende família”, declarou Daniel Almeida.

O deputado continuou: “Eu vou procurar os meus direitos e vou conversar com a minha família para que todos os meus irmãos entrem com ação na Justiça contra você”, afirmou.

O deputado ainda ressaltou que a política tem se tornado cada vez mais agressiva e criticou a publicação de conteúdos que atacam familiares de figuras públicas:

“Política rasa, posicionamento medíocre. Vivemos a era da política da lacração, onde a busca por holofotes parece estar acima de tudo e de todos. Respeito à memória dos que já se foram é o mínimo. Minha mãe sempre foi uma mulher honrada, que jamais mereceu esse tipo de ataque”, declarou Daniel Almeida.

Até o fechamento desta reportagem, o vereador Rodrigo Guedes não havia se manifestado sobre a denúncia ou sobre a possível ação judicial.