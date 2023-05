Daniela do Waguinho: Descubra as investigações sobre os gastos eleitorais da ministra do Turismo e o envolvimento de gráficas fictícias. O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) iniciou um inquérito para investigar os gastos eleitorais da ministra do Turismo, Daniela do Waguinho, relacionados às despesas com gráficas durante o período eleitoral de 2022. Daniela do Waguinho é esposa do prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, conhecido como Waguinho.

De acordo com as informações, a então candidata a deputada federal teria utilizado aproximadamente R$ 1 milhão em pagamentos às gráficas, porém, descobriu-se que essas empresas não operavam nos endereços fiscais declarados.

A abertura do inquérito foi precedida por uma solicitação do Ministério Público Estadual ao prefeito de Belford Roxo, requisitando os procedimentos licitatórios e os comprovantes de pagamento relacionados à Rubra Editora, que também foi fornecedora do Poder Municipal.

Além disso, a promotoria do MP-RJ requereu informações sobre a linha do tempo societária das duas empresas responsáveis pelos serviços e sua relação com o ex-assessor Filipe de Souza Pegado. Pegado foi nomeado como assessor especial do setor de contratos e convênios da Secretaria Municipal de Educação de Belford Roxo, entre março e setembro de 2021. Posteriormente, sua esposa, Andressa de Paula Farias Pegado, assumiu o mesmo cargo, sendo nomeada na mesma data em que o marido foi exonerado e permanecendo no cargo até março de 2022.

