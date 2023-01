Danilo Gentili cutuca primeira-dama: “Pode zoar a Janja girando a pomba gira?”

Em tom de ironia, o humorista Danilo Gentili questionou se está liberado fazer piada com a fé da primeira-dama Janja Lula da Silva, que é ligada ao candomblé, ou se a mídia permite apenas troças em relação a Michelle Bolsonaro, que é evangélica.

A declaração ocorreu no Twitter, neste sábado (7).

– Pode zuar a Janja girando pomba gira no terreiro ou só pode zuar a Michelle rezando no culto de crente? Eu tô perguntando antes porque eu cansei de errar. Não queria errar. Me ajudem a ser do bem! Pode ou não jornalistas? – escreveu Gentili.

A esposa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirma não ser adepta de nenhuma religião em específico, mas destaca sua ligação com as fés de matrizes africanas.

Em fevereiro de 2021, ela postou foto com estátuas de orixás e disse estar com “saudades de vestir branco e girar, girar, girar…”. A declaração despertou críticas ao posicionamento religioso de Janja nas redes sociais.

A esposa do presidente Jair Bolsonaro (PL) também já foi alvo de deboche em razão de sua fé. Por exemplo, durante a sabatina do hoje ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), pastor André Mendonça, ela orou e falou em línguas, um dos dons concedidos pelo Espírito Santo na Bíblia. A ocasião gerou ataques a Michelle.

Também no Twitter na última sexta-feira (6), Danilo fez piada em relação à diferença de idade dos três últimos presidentes brasileiros e suas esposas. Janja possui 56 anos e Lula, 77. Já Michelle tem 40, e o ex-presidente Jair Bolsonaro está com 67. A diferença é maior entre Marcela e Michel Temer, com 39 e 82 anos respectivamente.

Em sua postagem, o apresentador escreveu que “podemos parar de usar o termo ‘primeira dama’ e passar a usar ‘primeira enfermeira’”. Após Janja ser defendia por apoiadores do PT, Danilo escreveu:

– Piada de Janja enfermeira de idoso está proibida, pessoal. Não tem graça. Só pode zuar primeira-dama de novo quando o presidente não for mais o velho pinguço – assinalou.

Fonte: Pleno.News